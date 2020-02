Peste suina africana: abbattuti a Desulo decine di maiali

Abbattimenti iniziati all’alba e conclusi nel primo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

L’Unità di Progetto (UdP) per l’eradicazione della Peste suina africana (PSA) in Sardegna comunica che oggi, in varie località dell’agro di Desulo, "sono stati individuati, catturati e quindi abbattuti diverse decine di maiali irregolari".

"Gli animali depopolati oggi - spiegano - sono stati trovati al pascolo brado illegale o non registrati all’anagrafe zootecnica nazionale: tali condizioni non hanno quindi mai permesso ai servizi veterinari di poter sottoporre gli animali ai dovuti controlli igienico sanitari".

Agli abbattimenti, iniziati all’alba e conclusi nel primo pomeriggio, hanno partecipato i veterinari dell’Ats e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli uomini del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale con i gruppi specializzati dei NIPAF (Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale), e gli uomini dell’Agenzia regionale Forestas.

"Le attività odierne - sottolinea l'Unità di progetto - così come da prassi ben collaudata in questi anni, sono state portate avanti e coordinate dall’UdP in stretta e costante collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro".