Vede una volante della polizia e scappa. Folle inseguimento tra le vie di Cagliari: denunciato rumeno

I poliziotti sono riusciti a fermare la folle corsa in via San Simone

Ha intravisto una volante della polizia che effettuava un posto di blocco in viale Sant’Avendrace e ha cambiato senso di marcia immettendosi in via Santa Gilla. È iniziato così un folle inseguimento per le vie di Cagliari.

Per cercare di fermare la Mini Cooper, che accelerava sempre più noncurante della segnaletica stradale sono stati chiamati i rinforzi. Per divincolarsi il ragazzo ha ripetutamente speronato la volante mettendo a rischio l’incolumità degli agenti, è salito più volte sul marciapiede rischiando di investire i pedoni.

I poliziotti sono riusciti a fermare la folle corsa in via San Simone, la Cooper infine si è schiantata su un muro. Alla guida c’era M. P., 28enne, di nazionalità rumena già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.