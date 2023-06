Fiamme in un complesso residenziale: appartamento distrutto

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 13.30 tre squadre di vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono intervenute in via La Caletta a Porto Rotondo per un incendio sviluppatosi in un complesso con quattro appartamenti.

Ingenti i danni per uno di questi, anche se il rapido intervento delle squadre ha evitato che il fuoco si propagasse agli appartamenti adiacenti.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di Porto Rotondo. L'intervento si è concluso dopo tre ore di lavoro.