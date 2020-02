Autovelox a marzo: ecco date e postazioni

La polizia municipale rende noto il calendario

Di: Antonio Caria

La polizia municipale di Cagliari ha reso noto il calendario con giorni e dati di posizionamento dell’autovelox per il mese di marzo.

Lunedì 2 Via Lungosaline dalle 9.00 alle 13.00, martedì 3 Strada Arginale Terramaini dalle 14.30 alle 19.00, mercoledì 4 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 6 Asse Mediano dalle 9.00 alle 13.00, sabato 7 Viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00, martedì 10 Via Lungosaline dalle 14.30 alle 19.00, mercoledì 11 Strada Arginale Terramaini dalle 9.00 alle 13.00 e sabato 14 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00.

Si proseguirà Lunedì 16 Asse Mediano dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì 18 Via Lungosaline dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 20 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, lunedì 23 Via Lungosaline dalle 9.00 alle 13.00, martedì 24 Strada Arginale Terramaini dalle 14.30 alle 19.00, mercoledì 25 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 27 Via Lungosaline dalle 9.00 alle 13.00, lunedì 30 Viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00 e martedì 31 Asse Mediano dalle 14.30 alle 19.00.