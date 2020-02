Ripristinata l'illuminazione pubblica a Ottava e Palmadula

Circa 38mila euro il costo complessivo dell’intervento

Di: Antonio Caria

Sono costati circa 38mila euro i lavori di ripristino dell'illuminazione pubblica a Ottava e Palmadula.

Nella prima borgata a causare il danno che aveva lasciato senza luce le strade e un tratto della ex 131 erano stati, secondo i tecnici, i topi che avevano danneggiato un cavo neutro causando un incendio nel quadro di comando dell’impianto. In totale i corpi illuminanti non funzionanti erano 118. Gli intervenuti hanno riguardato via Carlo Felice, via Pisurzi, via Bertolotti, via Tucconi, via Murenu, via Brottu Sarippa, via Maxia e via Leoni.

Nella seconda borgata sono state ripristinate le normali condizioni di funzionamento di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica. La linea nella via dei Rosmarini era completamente interrotta a causa del deterioramento dei cavi in un tratto con dodici campate e undici punti luce. Sono stati sostituiti i cavi deteriorati per circa 500 metri e cinque armature. Rifatti, anche cinque pozzetti stradali.