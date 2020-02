Il tutorial della D’Urso “Come lavarsi le mani” contro quello “Come farsi il bidet” girato da un giovane di Sarule impazza sul web

Il Coronavirus sui social ha scatenato preoccupazione ma anche tanta ironia. Nel video si prende in giro anche la nota conduttrice

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ha spiegato come lavarsi bene le mani per prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus.

Il temibile virus sta creando panico e preoccupazione tra la gente ma c’è anche chi, per sdrammatizzare un po’, fa dell’ironia e prende in giro la nota conduttrice televisiva. È il caso di Sergio Pira Zicca, 37enne, originario di Sarule, che ha realizzato, nel bagno di casa sua, un video tutorial su “come farsi bene il bidet”.

Guardate il video e fatevi una sana risata