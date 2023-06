Orosei. Scontro tra furgone e auto nella zona industriale: tre feriti

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto nella zona industriale di Orosei. Una Fiat Panda e un furgoncino Ford Transit si sono scontrati in uno degli incroci presenti nella zona.

Le tre persone ferite sono state trasportate in ospedale dal personale del 118. La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza le vetture, e bonificato l'area resa pericolosa a causa di una perdita di benzina della Panda. Sul posto anche i Carabinieri di Orosei per i rilievi di competenza.