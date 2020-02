Coronavirus. La Simit forma gli operatori sanitari

Il corso è in programma sabato 29 febbraio

Di: Antonio Caria

“Dare ai medici e a tutti gli operatori in prima linea gli strumenti necessari per affrontare nel modo più consono l'emergenza sanitaria da Covid-19” è l’obiettivo del corso “Coronavirus: Covid-19 emergenza pandemia” organizzato dalla Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, al quale ha aderito l'Aou di Sassari e che svolgerà sabato 29 febbraio nell'aula Longinotti, al piano terra della palazzina di Malattie infettive, in viale San Pietro.

Il corso, che avrà inizio alle 8.00 e che sarà aperto a 100 partecipanti, vedrà coinvolte le strutture di Malattie infettive, Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, Anestesia e rianimazione, Clinica di Pneumologia, e consentirà di fare un vero e proprio identikit del Coronavirus attraverso i dati storici ed epidemiologici.

Tra i temi che saranno trattati l’epidemiologia e la patogenesi di diagnosi differenziale e di laboratorio, la manifestazione clinica e gli elementi di prognosi, di decorso della malattia e trattamento di supporto. Un'ampia parte della mattinata sarà dedicata, infine, alla prevenzione e protezione.