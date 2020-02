UniNuoro: al via un laboratorio di Promozione del territorio

Il progetto prevede la realizzazione di un piano di qualificazione dell’offerta turistica della provincia di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ambito dell’insegnamento di Sviluppo Territoriale e Turismo tenuto dal prof. Gavino Mariotti e dal dott. Salvatore Lampreu del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, presso il Corso di Laurea in “Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente” in accordo con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, si propone la realizzazione di un laboratorio rivolto a un numero massimo di 20 studenti per la realizzazione di specifiche azioni previste dal programma TERRAGIR3 – Promozione del territorio per la competitività delle PMI del turismo Green&Blue dello spazio transfrontaliero, di cui la Provincia di Nuoro è soggetto capofila.

L’obiettivo generale del laboratorio, che tiene conto del progetto della DMO della Provincia di Nuoro, sarà quello di far partecipare gli studenti alla definizione di una strategia di qualificazione dell’offerta turistica della Provincia di Nuoro, in grado di cogliere le esigenze dei turisti e, al contempo, consolidare e ampliare l’esistente. Nello specifico, gli studenti, sotto la guida dei titolari della cattedra e con la partecipazione di altri relatori e figure specializzate, saranno coinvolti nello sviluppo della fattibilità tecnico economica di prototipi pacchetti turistici integrati con definizione di almeno un’esperienza turistica da promuovere in ottica transfrontaliera.

Il prototipo individuato riguarderà: un itinerario ciclabile lungo la strada provinciale sp45 (nuoro/siniscola/posada) e un itinerario enogastronomico con il coinvolgimento dell’associazione strada del vino cannonau partner di progetto.

Le attività previste dal laboratorio costituiscono una importante occasione di accrescimento delle competenze per gli studenti, oltre ad essere in linea con la mission del Corso di Laurea e dell’insegnamento sotto cui ricadono e coerenti rispetto alle esigenze del territorio, rappresentando un’occasione di collaborazione e integrazione tra il mondo universitario e gli attori economici, culturali e istituzionali del sistema territoriale del nuorese.

Obiettivi di accrescimento delle competenze. Gli studenti acquisiranno conoscenze e competenze specialistiche sui temi legati all’organizzazione strategica delle risorse culturali, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche, ecc., al marketing territoriale, al turismo esperienziale, allo sviluppo delle destinazioni turistiche e al territorial digital storytelling. Apprenderanno, inoltre, a costruire pacchetti turistici a partire dalla messa in rete di quelle risorse maggiormente in grado di trasmettere l’immagine positiva e l’identità rurale del territorio della provincia di Nuoro, ambito privilegiato d’indagine.

Per maggiori informazioni è possibile è possibile visitare il sito UniNuoro a questo indirizzo: https://www.uninuoro.it/laboratorio-di-promozione-del-territorio/