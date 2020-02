Esplode un gommone e va a fuoco. Tre operai feriti e trasportati in ospedale

I vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente sul lavoro nella zona industriale Baccasara di Tortolì.

Intorno a mezzogiorno tre operai stavano svolgendo dei lavori di manutenzione attorno a un gommone, Questo all’improvviso, per cause ancora da accertare, è esploso e poi ha preso fuoco. Gli operai sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno accompagnato i feriti all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Areus, arrivato da Olbia, ma è rientrato alla base senza effettuare alcun intervento in quanto i tre operai non versano in gravi condizioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì che hanno domato le fiamme ed evitato che si propagassero ad altre imbarcazioni all’interno del capannone che si trova di fronte al depuratore. I carabinieri della stazione di Tortolì stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.