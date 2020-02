Sequestrati 500 grammi di marijuana nascosti all’interno di un tronco: denunciato un 33enne

I carabinieri della compagnia di Lanusei proseguono i controlli in tutto il territorio comunale

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno trovato un sacco nascosto all’interno del tronco di un albero che conteneva 500 grammi di marijuana.

I carabinieri della stazione di Arzana insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, lunedì scorso hanno svolto un servizio di controllo nel territorio comunale tra Villagrande e la frazione Villanova. Nel corso di una perquisizione dell’agriturismo Sapori semplici d’Ogliastra, in località S’Arceri, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un tronco il sacco contenente la marijuana suddivisa in tre sacchetti trasparenti sigillati sottovuoto. Il gestore della struttura B. A., allevatore 33enne, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Arzana, proseguono senza interruzioni le attività di controllo dopo il ritrovamento del trattore agricolo rubato il 23 maggio 2018 a Zefarliu (Or), rinvenuto nella superficie demaniale di Villagrande Strisaili. In quell’occasione, all’interno di una struttura agrituristica di Villanova furono rinvenuti 3 bossoli calibro 7.65.