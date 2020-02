Blackout dell’illuminazione pubblica a Torangius. Il Comune : “Atto vandalico”

Lutzu: “Rammarico per l’accaduto”

Di: Antonio Caria, fotografia www.comune.oristano.it

Ci sarebbe un atto di vandalismo all’origine del blackout elettrico in via Kennedy che negli ultimi giorni ha interrotto l’illuminazione pubblica nel quartiere di Torangius.

“Qualche scellerato, peraltro mettendo a rischio la propria incolumità, ha aperto con una chiave universale l’armadio che ospita il quadro di distribuzione, lo ha manomesso e ha fatto saltare l’impianto – ha dichiarato il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu -. Il servizio tecnico del Comune e la City green light, che in città gestisce gli impianti di illuminazione pubblica, si sono immediatamente attivati per individuare il guasto e questa mattina il servizio è stato ripristinato. Rimane il rammarico per l’accaduto: a causa dell’inciviltà di qualche malintenzionato diverse vie della città sono rimaste al buio e molte famiglie costrette a fare i conti con questo disservizio”.

A questo proposito sarà presentata una denuncia contro ignoti.