Otto auto incendiate al Poetto

Tre squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 di questa notte

Di: Redazione

Tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti, poco dopo le 2 di questa notte, nei pressi del Poetto per domare l'incendio che ha coinvolto otto auto parcheggiate lungo via Montecristo.

Il lavoro degli uomini del 115 ha impedito che il rogo coinvolgesse anche le abitazioni di una palazzina che si affacciava sui parcheggi, nonostante il forte calore generato ha danneggiato gli infissi dei piani inferiori.

Sono in via di accertamento le cause dell'accaduto.