Incidente sulla Lodine - Mamoiada: tre feriti

Notizia in aggiornamento

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di oggi si è registrato un incidente sulla strada Lodine-Mamoiada.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un albero.

Tre i giovani di Orune che avrebbero riportato fortunatamente lievi ferite.