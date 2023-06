Incidente sulla Statale 130 all'altezza di Elmas, traffico bloccato

Nessuno è rimasto ferito

Di: Enrico Bessolo

Questa notte, lunedì 12 giugno 2023, intorno all'1.30, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura in corsia di sorpasso avrebbe urtato un fuoristrada causando il ribaltamento del carrello a rimorchio.

I rottami hanno invaso tutta la carreggiata bloccando il traffico. Alle prime notizie, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave.

La situazione risulta caotica, con circa un chilometro di coda, per l'elevato traffico di vetture, in gran parte di tifosi, dirette all'aeroporto di Cagliari per accogliere la squadra, fresca del trionfo sul Bari, valso l'ingresso in serie A.

Sul posto due ambulanze per fornire assistenza sanitaria unitamente a Vigili del fuoco e Carabinieri per i rilievi del caso ed il ripristino della circolazione.