Bomba carta in caserma. Crosetto: "Solidarietà ai Carabinieri di Decimomannu"

"Lo stato non arretra davanti alle minacce"

Di: Redazione Sardegna Live

"Lo Stato non arretra davanti alle minacce. Nessun passo indietro, andiamo avanti per la legalità e democrazia. Solidarietà e vicinanza all'Arma dei Carabinieri per quanto accaduto a Decimomannu". Lo scrive in un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il grave atto intimidatorio si è registrato nella notte fra il 10 e l'11 giugno, quando un'ordigno artigianale è esploso davanti alla caserma di Decimomannu, nell'hinterland cagliaritano, danneggiando la porta della Stazione. Fortunatamente, anche grazie alla tarda ora, non si sono registrati feriti.