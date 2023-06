Due incendi in Sardegna, interviene l'elicottero del Corpo forestale

Allarme a Quartu Sant'Elena, tre ettari di macchia in fumo

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, su un totale di due incendi divampati in Sardegna, uno in particolare ha richiesto l'intervento di un mezzo aereo oltre alle squadre intervenute via terra.

Le fiamme sono divampate nelle campagne di Quartu Sant'Elena, in località “Corti De Stadi”. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sinnai, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto e dal GAUF del Servizio Territoriale del Corpo Forestale di Cagliari.

Sono intervenute anche due squadre di volontari delle associazioni di Quartu Sant'Elena. In fumo una superficie di circa tre ettari di macchia e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18 circa.