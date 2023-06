Giallo a Capoterra, 52enne morto da giorni: aveva la mascella fracassata

La vittima è un informatico, aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato rinvenuto a Capoterra il cadavere di un 52enne deceduto da giorni. Fabio Garavelli, informatico 52enne anni, aveva la mascella fracassata, dettaglio che ha convinto la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio preterintenzionale così da accertare le cause del decesso.

Il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia ha sequestrato la salma. L'autopsia sarà effettuata lunedì dal medico legale Matteo Nioi.

Sposato, due figli, un lavoro come informatico per la società Akhela, specializzata nello studio delle evoluzioni del mercato digitale e nei processi d'innovazione. Poi problemi di droga come già avvenuto in gioventù, quando era stato ospite di San Patrignano. Nei giorni scorsi Garavelli, che viveva da solo in una villetta del settore A di Torre degli Ulivi, era stato visitato in pronto soccorso. In seguito aveva raccontato ad alcuni amici di essere stato aggredito e colpito con una chiave inglese. Sulla vicenda dovranno fare chiarezza le forze dell'ordine.