Sanità, Doria: "Parlare di rinuncia alle cure di un paziente su cinque è sbagliato"

Carlo Doria, assessore regionale della Sanità, commenta il trentesimo rapporto CRENOS presentato ieri

Di: Arianna Zedda

Nella giornata di ieri è stato presentato il trentesimo rapporto CRENOS e Carlo Doria, assessore regionale della Sanità , lo ha commentato così: “Il 2021 non è stato un anno qualsiasi per la sanità dell'Isola, così come non lo è stato il 2020 e questo vale per l'intero sistema sanitario nazionale e in generale per l'intero pianeta. Forse qualcuno lo avrà dimenticato, ma nel 2021 vivrà ancora in uno stato d'emergenza in cui l'andamento della curva epidemiologica non condizionava soltanto la nostra libertà personale, in seguito alle misure di contenimento del virus, con i colori delle Regioni ei lockdown conseguenti , ma anche l'intera macchina delle cure e dell'assistenza drammaticamente focalizzata sul Covid-19. La pandemia ha completamente stravolto il nostro sistema sanitario: abbiamo avuto interi reparti ospedalieri se non, in alcuni casi, interi ospedali riorganizzati e convertiti per assistere i pazienti affetti dal Covid.”.

“ Un contesto di questo tipo non può essere riportato nell'ambito dell'ordinario facendo finta che non sia esistito. La fotografia scattata dall'ultima indagine CRENOS evidenzia aspetti che non possono essere decontestualizzati dal periodo preso in esame ovvero il 2021, a meno di non voler compiere un'enorme opera di propaganda, volendo raccontare una “realtà” molto lontana dal dato vero e incontrovertibile . Parlare di rinuncia alle cure nell'Isola da parte di un paziente su cinque in un momento in cui lo stesso sistema sanitario era “sotto scacco” e orientato alla gestione dell'emergenza pandemica non può rappresentare una lettura corretta. I problemi della sanità di oggi sono da ricercare nelle scelte errate e nella mancata programmazione nazionale e regionale che risalgono ad almeno quindici anni”, ha proseguito l'assessore.

Il professor Paci, referente scientifico del rapporto CRENOS, ed ex assessore della Giunta Pigliaru, nel dichiarare che 'la popolazione sta rinunciando alle cure mediche', non riportando minimamente a un contesto che invece è determinante, tradisce l'intenzione di strumentalizzare politicamente i temi da parte di chi ha invece la grande responsabilità di aver mancato l'abolizione del tetto di spesa imposto dalla spending review, rimossa invece in tutte le altre regioni a statuto speciale che si pagano in proprio la sanità”, ha precisato Doria .

Secondo l'esponente della Giunta Solinas”In merito ai tempi d’attesa delle prestazioni se è corretto dire che la pandemia ha avuto un peso determinante su questo fronte è altrettanto vero che dalla fine dell’emergenza, nel marzo 2022, il nostro sistema sanitario ha iniziato a recuperare terreno. Addirittura il confronto dei tempi medi tra il mese d’aprile 2018 e lo stesso periodo del 2023 ci mostra un sensibile miglioramento sulla maggior parte delle 64 prestazioni che costituiscono un indicatore per i tempi d’attesa. Per fare un esempio, il dato regionale del 2023 sulle mammografie alla mammella segna 19 giorni se bilaterale o 37 se monolaterale, ad aprile 2018 il tempo necessario per accedere alla stessa prestazione era mediamente di 90 giorni. Oggi il peggioramento delle performance lo registriamo sulle prestazioni in cui nell’Isola è rimasta una sola scuola di specializzazione, aspetto che ha portato la Regione a impegnarsi in prima persona sulla formazione specialistica con nuovi investimenti”.

“Anche il dato sulla mortalità del 2022 deve essere letto sotto il profilo statistico: in un territorio che, purtroppo registra un dato demografico in cui la popolazione è sempre più anziana, con un numero di centenari fra i più alti d’Italia e dove le nascite sono sempre meno, i numeri non sorprendono. La semplice statistica ci insegna infatti che è maggiore la probabilità di decesso in una popolazione più anziana come quella sarda rispetto ad una più giovane e che la popolazione sarda oggi è mediamente più anziana rispetto a cinque anni fa, anche per la citata denatalità, aumentando di fatto notevolmente la probabilità statistica di un aumento dei decessi”, ha concluso l'assessore regionale della Sanità.