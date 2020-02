Incidente stradale. Oggi l'ultimo saluto ad Andrea Bellu

Una vita spezzata a 37 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15:30 i funerali di Andrea Bellu, il 37enne (38 gli avrebbe compiuti a breve) che ha perso la vita lunedì scorso a seguito di un incidente stradale.

La sua città, Olbia, stretta attorno ai familiari, gli darà l’ultimo saluto nella chiesa di San Simplicio.

Quel terribile 24 febbraio, Andrea viaggiava in moto con Maurizio Marrone, 52 anni, alla guida della Bmw di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in pieno centro abitato.

Secondo quanto ricostruito, mentre percorrevano viale Aldo Moro, Maurizio Marrone ha sorpassato una fila di auto quando all’improvviso una Smart stava per svoltare a sinistra. L’amico che era alla guida della moto non potuto evitare l’impatto. Bellu è stato sbalzato via ed è atterrato sull’asfalto battendo violentemente la testa. Andrea è stato soccorso immediatamente, ma tutti i tentativi di rianimazione del personale del 118 sono risultati inutili.

Alle 15:30 il corteo funebre partirà dalla casa del giovane in Via del Rampino, 5 (località Bados).