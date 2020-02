Incidente mortale a Olbia: conducente della moto positivo alla cocaina

Nell'impatto ha perso la vita il 38enne Andrea Bellu

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto si apprende Maurizio Marrone, il motociclista di 52 anni che guidava la Bmw di grossa cilindrata su cui viaggiava anche Andrea Bellu, il 38enne che ha perso la vita lunedì scorso, è indagato per omicidio stradale. 

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 24 quando un’auto e una moto si sono scontrate in pieno centro abitato.

Mentre percorrevano viale Aldo Moro, Maurizio Marrone ha sorpassato una fila di auto quando all’improvviso una Smart stava per svoltare a sinistra. L’amico che era alla guida della moto non potuto evitare l’impatto. Bellu è stato sbalzato via ed è atterrato sull’asfalto battendo violentemente la testa. L’uomo è stato soccorso immediatamente, ma tutti i tentativi di rianimazione del personale del 118 sono risultati inutili.

Marrone è stato trasportato all’ospedale per gravi lesioni e sopposto al test antidroga che sarebbe risultato positivo alla cocaina.