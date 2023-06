Cagliari. In via Dante saranno sostituiti 14 alberi a rischio schianto

Al loro posto saranno impiantati altrettanti Prunus Pissardi

Di: Redazione Sardegna Live

In via Dante, a Cagliari, 14 alberi a rischio schianto con classe di pericolosità massima, saranno sostituiti da nuovi Prunus Pissardi. Lo fa sapere il Comune, specificando che “l'intervento si è reso necessario a seguito di un'indagine realizzata su 111 alberi da Piazza Repubblica a Piazza Giovanni XXIII nell'ambito dei lavori Pon Metro 2014/2020 Asse 2 - Riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclabile di via Dante cod. progetto CA2.2.3.n”.

“I nuovi esemplari di Prunus, di classe di grandezza inferiore rispetto ai precedenti, non entrano in competizione con le Jacarande dell'aiuola centrale, sono resistenti, poco esigenti e particolarmente indicati per alberature stradali, parchi e giardini” spiegano dal Comune.