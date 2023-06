Bari-Cagliari decisiva per la serie A. I tifosi potranno seguirla sul maxi schermo della Fiera

A disposizione dei tifosi rossoblù 4.500 accrediti gratuiti

Di: Redazione Sardegna Live

Cresce la febbre per il match decisivo di domenica tra Bari e Cagliari che vale la promozione in serie A. E per l’occasione il Comune di Cagliari apre i cancelli della Fiera. Infatti, domenica sarà trasmessa sul maxi schermo il ritorno della finale dei play-off promozione.

A disposizione dei tifosi rossoblù 4.500 accrediti gratuiti che potranno essere richiesti a partire dalle 18 di oggi, venerdì 9 giugno, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà necessario accreditarsi al link: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/bari-cagliari-in-arena-fiera-arena-fiera-cagliari/463591. Tutti i 4500 posti disponibili saranno in piedi.

L’accesso alla Fiera sarà garantito a partire dalle 18 di domenica attraverso l’ingresso pedonale Piazzale Marco Polo.