Volo d'emergenza da Cagliari a Milano per due gemellini di tre mesi

Trasportati con un Falcon 50 dell'Aeronautica

Di: Redazione Sardegna Live

Si è concluso nel primo pomeriggio un nuovo trasporto sanitario urgente da parte dell’Aeronautica. Due gemelli di appena tre mesi, in imminente pericolo di vita, sono stati trasportati con un Falcon 50 del 31° Stormo da Cagliari a Milano.

Il velivolo, decollato poco dopo le 13 dall'aeroporto di Ciampino, ha raggiunto la città sarda per prelevare i due gemellini, ricoverati presso il Policlinico Universitario Monserrato "Duilio Casula". Accompagnati dai genitori e da una equipe medica, sono stati trasportati con il volo sanitario in culle termiche a Milano e trasferiti all'Ospedale San Gerardo di Monza per cure mediche specifiche.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell'Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, questi ultimi recentemente impegnati nel supporto costante alla popolazione dell'Emilia-Romagna, duramente colpita dalla forte alluvione.