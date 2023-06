Incidente alle porte di Sassari, auto contro palo della luce

Lo schianto in zona Piandanna, sul posto un'ambulanza e i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente nella tarda mattinata di oggi, 9 giugno, alle porte di Sassari.

Erano circa le 13:30 quando in zona Piandanna, all'altezza dell'uscita per Uri, un'auto si è schiantata per cause da chiare contro un palo della luce.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e i Vigili del fuoco.

***Notizia in aggiornamento***