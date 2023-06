Nuoro. Inizia il week end di IsReal con altri tre film in visione

Nella sezione "Scenari sardi" torna la regista nuorese Monica Dovarch - Auditorium G. Lilliu

Di: Redazione Sardegna Live

Inizia il week end di IsReal con altri tre film in visione in giornata. Tra il concorso internazionale, gli scenari sardi e le opere fuori concorso con un focus particolare dedicato ai maestri del reale.

A IsReal nella sezione "Scenari sardi" torna la regista nuorese Monica Dovarch, con UN PIONIERE NEL SOTTOSUOLO: nei territori minerari dell’Iglesiente, un uomo solitario prova a restituire dignità a un vecchio giacimento abbandonato. Un viaggio nella storia di un paesaggio segnato dall’industria estrattiva.

La regista sarà presente in sala per incontrare il pubblico.

Al via l'omaggio "Arte del Reale" dedicato ai registi Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con la presentazione del film che li ha rivelati nel circuito dei festival documentari: IL SOLENGO (ore 18). Un affascinante racconto corale fra tradizione e leggenda, in cui si compone il ritratto sfuggente di un anziano eremita nei boschi del Lazio, alla ricerca di una verità impossibile da trovare.

A Nuoro in questi giorni, la coppia di autori presenterà i film e incontrerà il pubblico in occasione per una conversazione aperta la mattina di sabato 10 alle ore 11.

IsReal – Festival di Cinema del Reale è organizzato dall’ISRE, il cui Consiglio di amministrazione è composto dal presidente Stefano Lavra, dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu e da Giuseppe Marco Dessena. La direzione generale dell’Istituto è affidata a Marcello Mele, la direzione del servizio tecnico scientifico a Marco Efisio Mulas.

Il programma di oggi

VENERDÌ 9 GIUGNO

16.00

SCENARI SARDI Un pioniere nel sottosuolo

Monica Dovarch | Italia, 2023, 67’

Nei territori minerari dell’Iglesiente, Renato, un uomo solitario, prova a restituire dignità a un vecchio giacimento abbandonato. Un viaggio nella storia di un paesaggio segnato dall’industria estrattiva.

18.00

MAESTRI DEL REALE

Il solengo Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis | Argentina, Italia, 2015, 70’

In un racconto corale fra tradizione e leggenda, si compone il ritratto sfuggente di un anziano eremita nei boschi del Lazio, alla ricerca di una verità impossibile da trovare.

21.00

CONCORSO INTERNAZIONALE

Paradise Alexander Abaturov | Francia, Svizzera, 2022, 89’

Gli abitanti di un remoto villaggio siberiano sono abbandonati a se stessi nel fronteggiare gli enormi incendi che devastano il territorio, trasformandolo in un inferno di fiamme.

SABATO 10 GIUGNO

11.00

MAESTRI DEL REALE

Belva nera Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis | Argentina, Italia, 2013, 33’

Forse si tratta solo di una diceria ma un cacciatore della campagna romana è convinto che nelle profondità del bosco si nasconda una pantera che fa strage di polli, conigli e pecore.

a seguire

Incontro con Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

16.00

CONCORSO INTERNAZIONALE

Achewiq, the Song of the Brave Women Elina Kastler | Francia, 2022, 16’

Tra i brandelli degli ulivi bruciati in Cabilia le donne levano il loro canto ancestrale, a sublimare la sofferenza. Sulle ceneri della terra bruciata si spargono germi per la nuova fioritura.

a seguire

CONCORSO INTERNAZIONALE

Ten-Ten, Cai-Cai

Janet van den Brand, Timothy Wennekes | Belgio, 2022, 42’

Un documentario realistico, tattile e magico sull’isola di Chiloé, in cui la minaccia degli elementi è perenne e la vita di tutti i giorni è influenzata da credenze mitiche e soprannaturali.

18.00

CONCORSO INTERNAZIONALE

Moosa Lane Anita Hopland | Danimarca, 2022, 86’

Un’epopea personale e collettiva, in cui la regista danese-pakistana ripercorre la storia della sua famiglia per mezzo di materiali girati nell’arco di 15 anni tra Karachi e Copenaghen.

21.00

Re Granchio Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis | Argentina, Italia, 2021, 106’

La leggenda di Luciano che, nella Tuscia, si oppone alla tirannia del principe locale e finisce in esilio nella remota Terra del Fuoco, alla ricerca di un tesoro sepolto, sua unica via di redenzione.

DOMENICA 11 GIUGNO

FUORI CONCORSO

L'ombra del fuoco Enrico Pau | Italia, 2023, 64’

Nel paesaggio del Montiferru devastato dagli incendi, il film si mette in ascolto di fronte al miracolo della natura che rinasce: un ritratto collettivo di suoni, voci e resistenza.