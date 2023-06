Selargius. Si intrufola in una villetta e ruba per fame dal frigo del giardino

Dopo la visione delle immagini della videosorveglianza, un pensionato è stato denunciato per furto in abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Si è intrufolato in una villetta per sottrarre viveri da un frigorifero del cortile. Così ieri, a Selargius, un 52enne pensionato è stato denunciato per furto in abitazione dai Carabinieri della locale Stazione.

Secondo quanto riferito, pochi giorni prima l'uomo aveva scavalcato un muro sovrastato da una piccola rete che delimita il giardino dell'abitazione. Dopo aver raggiunto il frigo, situato sotto una tettoia dove i proprietari sono soliti organizzare spuntini all'aperto, ha preso con sé quanto contenuto.

Subito dopo l'episodio i militari hanno lavorato sulle immagini raccolte da un sistema di videosorveglianza interno alla villa e su altri individuati nelle vicinanze. Hanno poi raccolto alcune testimonianze di vicini, e alla fine hanno individuato il responsabile.

"Per quanto il furto di generi alimentari sia un reato molto particolare, costituisce comunque reato. Ci sarà un giudice che valuterà tutti gli elementi forniti per poter decidere", commentano gli uomini dell'Arma.