Carabinieri, presentato il calendario storico 2020 in lingua sarda

12 racconti di vita vissuta dei militari dell'Arma

Di: Alessandro Congia

Nuova edizione del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri in lingua sarda.

Il "Calendariu Historicu e de s'Arma de sos Carabineris 2020" è stato presentato oggi a Cagliari nell'aula polifunzionale del Comando Legione Carabinieri Sardegna, in via Sonnino, dal Generale di Divisione, Giovanni Truglio.



Si rinnova in questo modo per la tredicesima volta l'annuale appuntamento con la versione in sardo del calendario storico dei carabinieri: i racconti sono della scrittrice Margaret Mazzantini, mentre le tavole grafiche e i bozzetti sono di Mimmo Palladino.



Si tratta di 12 racconti di vita vissuta dei militari dell'Arma sul diuturno operare nei diversi contesti contemporanei.



La pubblicazione, tradotta in sardo logudorese da Maurizio Virdis: alla presentazione del calendario, conclusa con la premiazione di alcuni militari che si sono distinti in operazioni di servizio, erano presenti autorità civili, militari e religiose dell'Isola.