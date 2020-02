Detenevano metadone e marijuana: nei guai una coppia

Le accuse sono di possesso e spaccio di droga e ricettazione

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione di Carbonia hanno arrestato questa mattina una coppia accusata di possesso e spaccio di droga e ricettazione.

Si tratta di due conviventi, 39 anni lui e 40 lei, intercettati dai militari nell'ambito di un servizio di perlustrazione del territorio mirato alla prevenzione dei reati.

Nel corso del sopralluogo effettuato a casa della coppia, sarebbero state trovate dai carabinieri diverse dosi di marijuana, di metadone, e di altre sostanze stupefacenti. L'uomo era già stato segnalato alle autorità giudiziarie per episodi analoghi. Durante la perquisizione dell'alloggio sono stati trovati anche oggetti che si presume siano riconducibili a vari furti compiuti in città e nel territorio nelle ultime settimane. La presunta refurtiva è stata sequestrata e portata in caserma affinché vengano rintracciati i proprietari dei beni.

I due rimangono ai domiciliari.