Mortale sulla provinciale a Carbonia, le vittime sono marito e moglie

La causa del terribile incidente sarebbe un’invasione di carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live

Sono marito e moglie le due vittime del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la strada provinciale 2, nei pressi di Carbonia.

Antonio Cannas, 78 anni, e Sofia Elsa Zoncheddu, 84, questi i nomi dei coniugi deceduti, entrambi residenti a Carbonia. Ferito gravemente un 30enne di Iglesias, trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Carbonia, la Fiat Punto condotta da Cannas e con a bordo la donna, per cause non accertate, avrebbe invaso la carreggiata opposta. Proprio in quel momento arrivava una Audi A3, guidata dal 30enne. L'impatto è stato inevitabile, le due vetture si sono accartocciate e sono finite fuori strada.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per i due anziani non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.