Coronavirus. Nieddu: "Cercare di fermare un'epidemia è come cercare di fermare il vento"

L'assessore regionale alla Sanità: "Difficile fermare i contagi"

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ritorna sulla vicenda coronavirus a margine di una conferenza stampa. "Speriamo di tenere il coronavirus fuori dai confini della Regione - spiega - ma capisco che è difficile perché, come dicono i virologi, cercare di fermare un'epidemia è come cercare di fermare il vento, ma stiamo cercando di mettere in atto le misure che ci consentano di controllarne la circolazione".

Eppure, precisa Nieddu, "La macchina della prevenzione nell'Isola è oliata e a pieno regime per quanto riguarda gli aeroporti abbiamo già provveduto a implementare i controlli, ora partiranno anche quelli sui porti".

Oltre all'unico numero di emergenza nazionale, il 1500, l'Azienda per la Tutela della salute ne ha attivato un altro, il 3336144123.

L'assessore alla Sanità replica anche al premier Conte, che aveva dichiarato che se mancasse il coordinamento tra i servizi sanitari regionali il governo potrebbe intervenire con "misure che contraggono le prerogative dei governatori".

"La strada intrapresa dalle Regioni - sostiene Nieddu - è quella giusta, quindi le bacchettate del governo ci lasciano quantomeno interdetti. E' condivisibile la volontà del governo di dare spirito unitario alle varie iniziative, ma non siamo concordi sulle ultime valutazioni".

Nel frattempo sono state sospese tutte le missioni fuori dal territorio della Regione Sardegna a partire da oggi per un periodo di dieci giorni consecutivi. Disdette tutte le riunioni programmate con partecipanti provenienti dal di fuori dell'Isola. L'assessorato degli Affari generali invita a evitare, laddove non strettamente necessario, riunioni o incontri di lavoro con "un numero significativo di partecipanti, favorendo in alternativa l'uso di sistemi di comunicazione da remoto".