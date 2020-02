Erasmus. Studenti di Portogallo, Olanda, Polonia e Lituania alla conoscenza della Sardegna

Tocco: “Formare cittadini competenti e democratici”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, ha incontrato a Palazzo Bacaredda, gli studenti del progetto “Erasmus”, arrivati dalle scuole di di Paredes (Portogallo), Zevenaar (Olanda), Gdansk (Polonia) e Silute (Lituania), in Sardegna per uno scambio culturale a livello internazionale con l’istituto di Istruzione Superiore Sebastiano Satta di Macomer.

Il programma è basato sul tema “Raise your Voice, Cross Your Border” (alza la tua voce ed abbatti le barriere) ed è stata incentrata sulla consapevolezza dei giovani con il loro coinvolgimento nelle tematiche politiche.

“Abbiamo ospitato i giovani nell’aula dove si riunisce l’assemblea dei cagliaritani – queste le parole di Tocco -. È un luogo storico, che rappresenta la più altra espressione della politica”.

“Gli studenti – conclude – costituiscono il perno per il nostro futuro. L’obiettivo è di formare cittadini competenti e democratici in grado di far sentire la propria voce ed esprimere la loro opinione su questioni sociali, educative, politiche, ambientali”.