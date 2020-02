Aerei, rinviato lo sciopero ma decine di voli sono cancellati a Cagliari e Alghero

Rinviato causa coronavirus lo sciopero del trasporto aereo previsto per oggi, ma è troppo tardi per riprogrammare i voli

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Rinviato al 2 aprile, causa coronavirus, lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per oggi, ma è ormai tardi per riprogrammare i voli e Alitalia conferma le cancellazioni. Saltano così 28 collegamenti in Sardegna.

"Preso atto dello stato di emergenza sanitaria proclamato sul territorio nazionale - spiega la Commissione sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali - è stato rivolto un fermo invito a tutte le Organizzazioni sindacali ed alle Associazioni professionali affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020".

Questo per "evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus". Lo sciopero, inizialmente proclamato per oggi, serviva a protestare contro la "grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante crisi industriale". Chiaro il riferimento ai casi di Air Italy e Alitalia. Punti centrali sono anche gli ammortizzatori sociali e l'annullamento del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo che contribuisce ad integrare i redditi dei lavoratori coinvolti.

Ma nonostante il rinvio la situazione rimane compromessa. "Il differimento delle agitazioni, adottato a meno di 24 ore dal previsto inizio degli scioperi, non consente ad Alitalia di ripristinare la programmazione dei voli originale, per l'avvenuta riprotezione dei passeggeri su servizi alternativi". Le cancellazioni confermate sono circa 350 in tutta Italia. Quattro voli sono saltati già ieri sera nell'Isola (due a Cagliari e due ad Alghero). Oggi out altri 23 collegamenti (16 a Cagliari e 7 ad Alghero), un altro salterà a Cagliari domani mattina.