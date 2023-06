Carbonia. Grande attesa per la 17^ edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, il 10 e l’11 giugno

Ben 295 espositori, la madrina Sandra Milo e il cantante Fausto Leali. L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu e verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Sardegna Live

Di: Alessandra Leo

La trepidazione e l’entusiasmo si respirano a pieni polmoni nella città di Carbonia, dove il prossimo weekend, il 10 e l’11 giugno, si terrà la 17^ edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”.

Nel capoluogo minerario si potranno gustare, durante il prossimo weekend, tutti i prodotti tipici sardi, inondati dalle squisite birre artigianali prodotte nella nostra Isola che delizieranno i tantissimi visitatori che attendono l’evento con entusiasmo, così come la comunità che è pronta ad accogliere una manifestazione memorabile, ripresa dopo il Covid con numeri ancora più alti del periodo pre-pandemia.

Saranno, infatti, ben 295 gli stand, tra prodotti agroalimentari, artigianato, arte, cultura e tradizioni che potrete trovare il prossimo weekend a Carbonia: una vera e propria “ripresa bomba”, così come la definisce Mauro De Santics, presidente del Consorzio Fieristico Sulcitano, promotore dell’evento: “Siamo molto carichi e contenti per questa 17^ edizione de ‘Il Sulcis Iglesiente Espone’, soprattutto perché quest’anno la manifestazione è entrata tra i grandi eventi turistici regionali finanziati dalla Regione Sardegna, per la prima volta in 17 anni", ha spiegato ai microfoni di Sardegna Live - Carbonia rappresenterà, durante questa due giorni, la capitale del Sulcis e di tutta la Sardegna".

Ospite d’eccezione sarà un’icona di classe del grande cinema italiano, la madrina dell’evento, Sandra Milo, che taglierà il nastro il 10 alle 19,30, a dire di Mauro De Sanctis “molto contenta di partecipare”, oltre al cantante Fausto Leali, apprezzatissimo da diverse generazioni, che si esibirà in concerto nella serata di sabato, e Demo Mura, talentuoso cabarettista sardo che torna a Carbonia dopo 5 anni di assenza.

Grande attesa per la sfilata dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e per quella dei costumi tradizionali dell’Isola, oltre che per “A Ballu Tundu”, il più grande ballo della Sardegna accompagnato dalla maestria di Peppino Bande con l’organetto e di Roberto Tangianu con le launeddas.

L’evento sarà presentato e condotto dall’impeccabile Giuliano Marongiu presso l’Anfiteatro in Piazza Marmilla e verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Sardegna Live.

IL PROGRAMMA

SABATO 10 GIUGNO. L’evento prenderà il via alle ore 16, con l’apertura degli stand espositivi, punti ristoro e giochi per bambini. Si svolgerà il battesimo con la sella a cura della ASD Amici in Groppa di Perdaxius in Piazza del Minatore e intanto partirà l’intrattenimento musicale degli Speaker e DJ di

Radio Carbonia.

Diversi i punti ristoro, con la partecipazione di operatori street food regionali, nazionali ed internazionali e l’immancabile degustazione di birre artigianali e di diversi piatti tipici della cucina sarda con arrosti di carne e fritture di pesce.

Alle 19:30 verrà inaugurata la fiera in Piazza Roma in presenza del parroco della chiesa San Ponziano Don Cristian Lilliu, il responsabile diocesano pastorale sociale, lavoro nel Sulcis Iglesiente Don Antonio Mura, la madrina dell’evento Sandra Milo, il cantante Fausto Leali, il presentatore della manifestazione Giuliano Marongiu, il cabarettista Demo Mura, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, gli amministratori locali e le autorità civili.

Alle 22, sempre in Piazza Roma, prenderà il via l’attesissimo concerto di Fauso Leali.

DOMENICA 11 GIUGNO. Alle 9:30 verranno aperti gli stand espositivi, i punti ristoro e i giochi per bambini. Si svolgerà anche in questa giornata il battesimo con la sella a cura della ASD Amici in Groppa di Perdaxius in Piazza del Minatore. Inoltre si esibiranno le scuole di calcio sulcitane in Piazza

Roma. Si potrà assistere a un’esposizione di modelli Vespa dagli anni 50 ad oggi a cura del Vespa Club di Carbonia. Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura degli Speaker e DJ di Radio Carbonia

Alle 17:30 le attesissime vestizione e sfilata dei dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e la meravigliosa sfilata dei costumi tradizionali dell’Isola: diverse centinaia di interpreti della cultura popolare provenienti dai vari centri della Sardegna indosseranno il vestiario tradizonale durante un percorso ricco di suoni e colori.

Alle 19:30 il ballo sardo più grande della Sardegna, “A Ballu Tundu”, accompagnato dall'organetto di Peppino Bande e dalle launeddas di Roberto Tangianu in Piazza Roma.

Alle 21 la serata verrà conclusa con “Carbonia in festa – Note e colori nel Sulcis Iglesiente”, una grande varietà di musica e tradizioni con la partecipazione di Sandra Milo, Demo Mura, i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, gruppi folk e ospiti a sorpresa.