Il Tiktoker Mattia Cerrito risponde agli haters: “È triste augurare il fallimento”

Lo sfogo del noto TikToker cagliaritano contro gli haters

Di: Ilaria Cardia

“Sino ad oggi ho ignorato questo tipo di messaggi, ma ne ho ricevuto davvero tanti dove mi si augura il fallimento” un amaro sfogo quello del cagliaritano Mattia Cerrito, TikToker 32enne, sempre più noto nell’Isola e non solo. Con il suo “Ciao User, si è vero! Mi hai scoperto, ma chi te l’ha detto?” è sempre più seguito nei social (basti pensare che su TikTok vanta un pubblico di oltre 750 mila follower).

Mattia, sempre allegro e divertente, ha deciso di abbandonare per pochi secondi il suo solito registro. Ha indossato i panni, o per meglio dire, ha mostrato l’immagine di quel ragazzo che ha a che fare con il pubblico e riceve messaggi talvolta fuori luogo.

Gli influencer hanno quotidianamente a che fare con un pubblico non semplice, ossia quello dei social. Parliamo di tantissime persone, nascoste dietro un dispositivo, che credono di poter giudicare (talvolta con i peggiori termini) il lavoro e la vita di chi sceglie di mostrarsi e guadagna il successo.

Alcuni parlano del “prezzo della fama”; no, talvolta alcuni commenti non sono giustificabili. Il rispetto e l’educazione sono dei requisiti fondamentali nella società, a prescindere dalla notorietà di un personaggio. Così Cerrito dice basta e commenta il messaggio di un utente che, provando a pronosticare il suo futuro e ricordando il passato successo e il suo trascorso da cantante nel capoluogo sardo, scrive “Finirà anche questa era…”. Ed è sull’onda di questo messaggio che il cagliaritano coglie l’occasione per spiegare il suo punto di vista con un video su Instagram:

“Voglio darvi una notizia: che io fallisca, o meno, a voi non cambierà niente! Esatto. Lo so che è difficile da accettare, però scrivermi “Tra un mese nessuno si ricorderà di te” oppure “Verrai dimenticato come tutti gli altri” non cambierà la vostra vita. Anzi, vi dirò di più. Provare questo tipo di emozioni negative verso il successo di un'altra persona non farà altro che allontanarvi dalle cose belle della vostra vita.”

Il TikToker racconta inoltre qual è stato il suo approccio rispetto il successo altrui: “Sarò strano io, sarò sbagliato io, ma in 32 anni della mia vita ho sempre provato gioia nel vedere gli altri realizzarsi; a prescindere da quello che stessero facendo, che sia una carriera come musicista serio, che sia una carriera come i Me Contro Te, ho sempre rispettato e stimato il successo degli altri – e conclude con un consiglio - Quindi ragazzi, se posso darvi un consiglio come un fratello (voi siete liberi di accettarlo o meno), allontanatevi da queste emozioni negative. Quando vedete il successo di un'altra persona auguratevi che questa persona possa splendere sempre di più perché, vi assicuro, che vi tornerà indietro. Se voi provate emozioni positive verso il successo di un altro, anche la vostra vita inizierà a cambiare in positivo. Quindi ragazzi allenatevi a voler bene che è importante.”

IL VIDEO