Alghero. Omaggio del sindaco al turista più fedele

Il signor Gordon Jenkin da 60 anni trascorre le vacanze nella Riviera del Corallo

Di: Redazione Sardegna Live

Piacevole incontro questa mattina a Porta Terra, sede del Comune di Alghero, dove il sindaco Mario Conoci ha ricevuto il turista più fedele della cittadina catalana, il sig. Gordon Jenkin.

Nato a Bristol in Inghilterra, da 60 anni con assoluta fedeltà, viene a trascorrere le vacanze in Riviera del Corallo. Un amore per la nostra città, che chiama affettuosamente “home sweet home”, che lo accompagna fin dal luglio 1956, quando per la prima volta visitò Alghero e il suo territorio, decidendo di ritornarci ogni anno, fino ad oggi all’età di 94 anni.

"È stato un piacere sentire il racconto e i ricordi di chi, da turista, ha conosciuto l’Alghero degli anni ‘60, quando ancora ci si spostava prevalentemente in carrozza, e ha poi visto la città evolversi e cambiare attraverso i decenni" ha detto il sindaco Mario Conoci, che insieme alle vicesindaca Giovanna Caria, ed agli assessori Maria Grazia Salaris, Giorgia Vaccaro e Antonello Peru ho consegnato a Gordon Jenkin un omaggio ed una lettera di congratulazioni e ringraziamenti a nome della città per aver scelto Alghero per tutti questi anni.