Operai del verde pubblico ancora senza stipendio, nuovo sciopero: sindacati sul piede di guerra

Ecco cosa sta succedendo, a rischio la gestione e la pulizia degli spazi verdi cittadini

Di: Alessandro Congia

Sono nuovamente in sciopero oggi, lunedì 24 febbraio 2020, i lavoratori del verde pubblico di Cagliari ai quali la cooperativa Santo Stefano continua a non pagare gli stipendi arretrati.

“E’ necessario fare il punto con l’amministrazione comunale – hanno spiegato i segretari Flai Cgil e Fai Cisl Valentina Marci e Emanuele Incani in una richiesta di incontro urgente – per definire quali misure intraprendere per garantire le retribuzioni e come proseguire nelle attività dei parchi di Terramaini, piazza San Giovanni e, in particolare, del colle di San Michele e della ex Vetreria, dal momento che la cooperativa non è più affidataria”.

La vertenza va avanti da mesi e il primo incontro nei giorni scorsi con l’amministrazione non ha risolto il problema che rischia di compromettere le importanti attività di gestione e pulizia degli spazi verdi cittadini.