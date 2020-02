Paura a Molentargius, torretta di avvistamento avvolta dalle fiamme

Sul posto i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Incendio di una struttura in legno all'interno del parco di Molentargius, intervengono i Vigili del Fuoco, fiamme spente, area messa in sicurezza.

Da segnalazioni pervenute alla sala 115, questa mattina intorno alle 6.30, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta all'interno del parco di Molentargius in territorio di Quartu Sant'Elena per l'incendio di una struttura in legno utilizzata come torretta di avvistamento.

Gli operatori del 115, all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere il rogo a mettere in sicurezza l'area circostante con la bonifica di focolai residui evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura e alla vegetazione circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma non si esclude il gesto doloso.