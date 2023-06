Concorso Sna per la scuola di amministrazione, Todde (M5S): "La Sardegna é discriminata"

"Il concorso Sna, che seleziona i dirigenti amministrativi del futuro, si terrà per tutte le regioni d'Italia tranne la Sardegna nella propria sede di prossimità"

Di: Arianna Zedda

Alessandra Todde , vicepresidente del M5s, ha presentato un'interrogazione al ministro della Pubblica Amministrazione e allo stesso Calderoli in relazione al concorso Sna : " La Sardegna è ancora discriminata, altro che insularità. Il concorso Sna, la scuola nazionale di amministrazione, che seleziona i dirigenti amministrativi del futuro, si terranno per tutte le regioni d'Italia tranne la Sardegna nella propria sede di prossimità. Per intenderci i siciliani la faranno a Catania .

" Che sia un segnale ? - si domanda Todde - Invece di farsi prendere in giro sull'autonomia differenziata perché questa giunta non difende i sardi con un governo che dovrebbe essere vicino ?".