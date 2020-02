Coronavirus, il sindaco di Cagliari Truzzu era in Lombardia: si sottopone al test

Cinque i medici sardi in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

Rimangono in quarantena i cinque medici sardi tornati qualche giorno fa da una crociera nei mari asiatici e messi in isolamento a titolo precauzionale. Uno di loro è in servizio presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, due all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, uno all'Assl di Sassari e uno a Oristano.

Nel frattempo il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha effetuato il test insieme a una persona che lo ha accompagnato di recente in Lombardia.

Si è recato presso l'ospedale Brotzu per un problema di salute e gli operatori lo hanno sottoposto alle prescrizioni stabilite dall'Unità di crisi regionale: sorveglianza sanitaria in isolamento ed esame per il coronavirus. I risultati sono stati negativi.