Infermiere prende a calci un paziente al pronto soccorso del Santissima Trinità. VIDEO

E' successo in sala d’attesa. Interviene la guardia particolare giurata per cercare di sedare gli animi

Di: Alessandro Congia

In 17 secondi succede il panico nella sala d’attesa del pronto soccorso del Santissima Trinità di Is Mirrionis, a Cagliari.

Un paziente, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica, viene preso letteralmente a calci e aggredito da un infermiere che esce varcando la porta del reparto.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 22 febbraio 2020, confermato da fonti attendibili e da chi ha assistito alla scena.

Un dipendente Asl, col camice celeste, con un frasario non proprio colorito si rivolge a un paziente che si lamenta perché ha bisogno di essere assistito.

Forse, precedentemente, il comportamento della vittima non è stato dei migliori, ma non è dato sapersi. La reazione del dipendente Ats è però un pò 'troppo accesa', tant’è che dopo alcune frasi in dialetto e qualche parolaccia, sferra un calcio all'uomo che esclama:“Oh pez.. di mer**, mi hai fatto male, ti denuncio”.

Nel frame video, appare anche la guardia particolare giurata della Coop. Service Vigilanza, che cerca di sedare gli animi tra i due.

Il video, pubblicato sui social, è diventato virale e sul web sono tantissimi i commenti di indignazione. La direzione Sanitaria ha comunque avviato un'indagine interna e non è esclusa l'adozione di provvedimenti disciplinari.

VIDEO