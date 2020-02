Incidente stradale in pieno centro abitato: due giovani feriti

L’incidente è avvenuto all’alba. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale all’alba di oggi in pieno centro abitato a Lotzorai. Due giovani, di 27 e 20 anni, intorno alle 6,30, si sono schiantati su una ringhiera, fortunatamente resistente, che ha impedito di fare un volo di qualche metro e finire in un frutteto.

I due sono rimasti feriti. In via Raffaello sono arrivati, oltre ai carabinieri di Santa Maria Navarrese, anche due ambulanze che hanno accompagnato i ragazzi all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. I due non sono in pericolo di vita.