Atto intimidatorio nel pomeriggio. Incendiata l’auto di un operaio

I vigili del fuoco hanno trovato della diavolina sotto l’auto

Di: Redazione Sardegna Live

Atto intimidatorio questo pomeriggio a Bari Sardo. In fiamme l’auto, acquistata un mese fa, di un uomo di Cardedu. Il mezzo era parcheggiato in via Gramsci, alcuni passanti hanno chiamato il 115.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì che hanno domato le fiamme. Sul fatto che si tratti di incendio doloso non ci sono dubbi dato che i pompieri sotto l’auto hanno trovato della diavolina.