Dopo una crociera in Asia tornano al lavoro: 5 medici sardi in quarantena

I medici lavorano nelle sedi ospedaliere di Sassari e Oristano

Di: Redazione Sardegna Live

Sono rientrati qualche giorno fa con un volo da Singapore dopo una lunga vacanza, su una nave da crociera, in Asia.

Una volta tornati a casa sono rientrati al lavoro senza preoccuparsi dell’allarme Coronavirus che sta seminando il panico anche in Sardegna ed effettuare controlli. Ora cinque medici sardi – uno in servizio nell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, un altro nella Assl e due nell’ospedale Santissima Annunziata sempre del sassarese e uno a Oristano – sono stati sospesi dal lavoro in via precauzionale e messi in quarantena volontaria.

L’avviso per i 5 medici è arrivato in mattinata tramite telefono.