“Sano è buono”: Croce Rossa e Lidl premiano la classe 2E del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II

Gli alunni cagliaritani si sono aggiudicati il primo posto del progetto sulla sana alimentazione e la lotta allo spreco alimentare

Di: Alessandro Congia

Sensibilizzare i più giovani ad una sana e corretta alimentazione, alla lotta allo spreco del cibo e alla conoscenza degli alimenti. Questi gli obiettivi del progetto “Sano è Buono” che la Croce Rossa, in partnership con Lidl Italia, catena leader di supermercati, ha portato nelle scuole di sei città italiane. Gli oltre 500 studenti coinvolti hanno inoltre partecipato ad un contest di disegno sul tema della sana alimentazione.

Per Cagliari, la classe 2E del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele si è aggiudicata il primo posto: all’iniziativa era presente anche la presidente della Cri Cagliari, Fernanda Loche, insieme ad una delegazione di viale Merello (sede cittadina).

La premiazione si è tenuta oggi, sabato 22 febbraio 2020, con una cerimonia all’interno dello stesso istituto organizzata dal Comitato CRI di Cagliari che ha coinvolto oltre 100 studenti, genitori, insegnanti e i referenti di Lidl Italia. L’opera vincitrice intitolata “Food Freedom” è un collage fatto con frutta e verdura che rappresenta la gioia e la leggerezza di aver abbracciato uno stile di vita sano e in armonia con la natura.

Il progetto “Sano è Buono” passa ora alla seconda fase che, a partire da Aprile 2020, vedrà giovani volontari CRI formati sul tema della sana alimentazione presenti nei punti vendita Lidl delle città coinvolte per un’attività di sensibilizzazione e informazione rivolta alla clientela. Attraverso una donazione destinata a finanziare le attività CRI, sarà possibile ricevere la shopper con il disegno vincitore del concorso. Inoltre, volontari CRI, studenti e rappresentanti Lidl saranno presenti, insieme, nelle piazze delle sei città italiane interessate, nei week-end di Maggio e Giugno, con giochi e attività interattive rivolte a grandi e piccoli.

CROCE ROSSA ITALIANA è un’Associazione senza fini di lucro, di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. L’obiettivo principale della CRI è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. Opera per la tutela della salute e sostiene attività e progetti volti alla formazione e informazione su corretti stili di vita, educazione alla salute e pratiche di primo soccorso. La Croce Rossa Italiana, inoltre, fa parte del sistema nazionale di Protezione Civile. Lavora e si adopera per formare le comunità e garantire un’efficace e tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e internazionali. La CRI, che conta più di 160 mila volontari in 680 Comitati, è l’Associazione più grande in Italia e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con più di 12 milioni di volontari in tutto il mondo.

LIDL è presente in Italia da 28 anni. Ad oggi, può contare su una rete di più di 650 punti vendita in 19 regioni che occupano oltre 16.500 collaboratori. Il rifornimento quotidiano dei negozi è garantito da 10 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale. Negli ultimi anni è stato portato avanti un percorso di profondo rinnovamento dell’Insegna che, da un lato, ha coinvolto il radicale ammodernamento della rete vendita per offrire un’esperienza d’acquisto più piacevole e funzionale ai clienti, dall’altro ha visto la completa revisione dell’assortimento di prodotti a scaffale con una netta virata verso il Made in Italy. Attualmente, oltre l’80% dei prodotti offerti dall’Insegna è prodotto in Italia.