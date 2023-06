Nuoro tra le prime città d'Italia per donazione organi

La provincia prima in assoluto a livello nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

Nuoro si attesta tra le città italiane più generose nella donazione di organi e tessuti e la provincia è prima assoluta a livello nazionale. Il dato emerge in occasione del webinar "#UnSìinComune" organizzato dal Centro nazionale trapianti e dall'Anci e a cui ha partecipato anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu testimoniando l'esperienza virtuosa della città che sta amministrando.

Stando all'indice del dono 2023 calcolato dal Cnt, il capoluogo barbaricino si conferma tra i più generosi d'Italia nella fascia 30 mila-100 mila abitanti, con un indice di 74,07/100, al secondo posto dietro alla città di Corato (Bari) che ha raggiunto i 77,65/100. Sul podio anche Alghero con 72,30.

La provincia di Nuoro è invece prima in assoluto a livello nazionale con un indice di 71,63/100, davanti a Trento (69,35) e Aosta (67,64). "Questo risultato dimostra come i nostri cittadini abbiano un grande cuore nei confronti del prossimo, rendendosi protagonisti di un gesto di solidarietà e di amore che merita il nostro più profondo riconoscimento - commenta Soddu - Come sindaco, sono estremamente orgoglioso di far parte di una comunità così altruista e consapevole dell'importanza di donare. Continueremo a promuovere e sostenere questa causa, affinché sempre più persone possano beneficiare della generosità dei nostri concittadini".