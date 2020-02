Scontro frontale sulla 292, muore un uomo

Ancora una vittima, anche stavolta a causa di un frontale

Di: Alessandro Congia

Un morto (si tratta di un anziano 87enne, Antonio Giuseppe Moretti, pensionato, di Cuglieri) e una donna ferita, quest’ultima trasportata al San Francesco di Nuoro in gravi condizioni.

E’ il bilancio pesantissimo di un bruttissimo frontale avvenuto verso l’ora di pranzo sulla statale 292, tra Riola Sardo e Narbolia, esattamente al Km. 110,300 (arteria in quel tratto chiusa al traffico dall'Anas e riaperta dopo alcune ore).

Sul posto i Carabinieri, (gli equipaggi della Radiomobile di Cuglieri e di Narbolia, che hanno lavorando per accertare dinamica e responsabilità), i Vigili del Fuoco e il 118: le auto coinvolte nel tremendo impatto sono due utilitarie, una Peugeot e una Ford Fiesta.

Il pensionato, deceduto sul colpo, viaggiava assieme alla moglie, (quest'ultima elitrasportata in codice rosso, a Nuoro), mentre sull'altra vettura (la Fiesta), c'erano 4 passeggeri, tutti giovanissimi, di Terralba: fortunatamente non sono gravi ma sono stati accompagnati al San Martino di Oristano per accertamenti sanitari.