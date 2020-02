Tortolì. Strade dissestate: aggiudicato il bando per la sistemazione di 4 vie

I lavori partiranno tra qualche settimana

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno quattro le vie di Tortolì che verranno rimesse a nuovo. È stato aggiudicato il bando di gara e i lavori inizieranno a breve. Gli interventi mirano a mettere in sicurezza automobilisti e pedoni. Le zone interessate sono via Milano ad Arbatax, via Portoghesi e Porto Simplicio a Porto Frailis e via San Gemiliano e nella strada di collegamento Orrì-Cea. I lavori saranno possibili grazie a un finanziamento regionale di 150 mila euro di cui il Comune di Tortolì è beneficiario per interventi volti a migliorare la viabilità in strade che hanno subito danni per eventi meteorologici.

Nel borgo marinaro i residenti hanno richiesto da tempo l’intervento: trovandosi vicino alla linea ferroviaria, è stato necessario avviare la pratica per l'autorizzazione a eseguire i lavori, successivamente è stato eseguito un sopralluogo con i tecnici dell'Arst. Su questa strada verrà realizzata una nuova rete delle acque meteoriche, marciapiedi e il completamento della via con pavimentazione in asfalto.

In via San Gemiliano l'intervento è volto a ricostituire l'integrità della strada attraverso un nuovo sistema di raccolta di acque bianche e la riconfigurazione del piano viabile con pavimentazione e completamento del marciapiede esistente.

Nel quartiere Porto Frailis invece l'intervento prevede la pulizia e verifica del corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque bianche e la risagomatura della strada.

Nella strada di collegamento Orrì – Cea il progetto consiste in opere di ripristino dell'asse stradale, mantenendo il tracciato esistente. Le condizioni di sicurezza verranno garantite attraverso l'esecuzione di un muro di contenimento, il ripristino della cunetta e le caratteristiche originarie del manto stradale e della banchina.

Il sindaco Massimo Cannas sottolinea che si chiude una procedura complessa che ha visto impegnati gli uffici e gli enti di competenza ai quali va un ringraziamento per il lavoro svolto che ha portato al risultato voluto dalla Maggioranza ma soprattutto dalla comunità.