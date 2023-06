Alfredo Cospito torna a Sassari: trasferito dal carcere Opera di Milano a Bancali

Era stato trasferito a Milano dove stava proseguendo il suo sciopero della fame

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la permanenza nel carcere Opera di Milano Alfredo Cospito torna a Sassari, presso il penitenziario di Bancali.

L'anarchico, attualmente al 41 bis, si trovava nel penitenziario lombardo per motivi di salute.

Per mesi, infatti, Cospito ha versato in precarie condizioni dopo la scelta di fare lo sciopero della fame in segno di protesta contro il regime del carcere duro.