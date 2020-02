Auto si ribalta in viale Bonaria, conducente sottoposto all’alcol test

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, ambulanze e Volanti, gli agenti della Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa notte, in viale Bonaria. Una Fiat Punto, condotta da un ragazzo 21 enne cagliaritano, dopo aver perso il controllo del veicolo e aver urtato 2 alberi e un palo di segnaletica posti sul marciapiede alla sua sinistra, si è ribaltata sul tetto, con ruote all'aria.

In auto insieme al conducente viaggiavano 2 ragazzi maggiorenni. Sono stati tutti soccorsi dal 118 e trasportati presso i presidi ospedalieri cittadini per le cure del caso, con assegnato, per tutti, codice giallo.

Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti preliminari sul posto (che davano esito positivo), e pertanto sono stati richiesti gli accertamenti urgenti al pronto soccorso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, con due Volanti della Questura, Vigili del Fuoco del Distaccamento portuale e le ambulanze.